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Від вибуху автівки у Києві загинув керівник спецназу ГУР

Вівторок, 27 червня 2017, 10:12
Від вибуху автівки у Києві загинув керівник спецназу ГУР
Нацполіція

За попередньою інформацією, від вибуху "Мерседеса" у Солом’янському районі Києва загинув військовослужбовець Міністерства оборони Максим Шаповал.

Про це повідомили "Українській правді" у Міноборони.

Усі обставини зараз з'ясовуються.

У правоохоронних органах УП повідомили, що загиблий керував спецпризначенцями Головного управління розвідки Міноборони.

За даними джерел УП, загинув Максим Шаповал.

Поліція поки ім’я загиблого не повідомляла.

Міністерство оборони згодом підтвердило, що від вибуху загинув співробітник ГУР, полковник Максим Шаповал.

Як повідомлялося, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів вибухнув "Мерседес". Від сильного вибуху водій загинув.  

 

Українська правда

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Теми: вбивствоМіноборонирозвідка
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