Вірусна атака: Столичні аеропорти і залізниця працюють у штатному режимі

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Вівторок, 27 червня 2017, 16:10

Столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі, незважаючи на масовану хакерську атаку на українські підприємства у вівторок.

Про це передає у вівторок агентство "Інтерфакс-Україна".

В обох аеропортах повідомили, що щоб уникнути проблем відключено ряд внутрішніх систем, проте всі системи забезпечення польотів, включаючи аеронавігацію, працюють в штатному режимі, рейси приймаються і відправляються без затримок.

У держпідприємстві по обслуговуванню повітряного руху України ("Украерорух") також повідомили, що всі системи аеронавігації працюють в штатному режимі, відключені лише внутрішні робочі системи, які не впливають на обслуговування польотів.

В "Укрзалізниці" – держоператорі залізничних перевезень – також повідомили про роботу без збоїв у штатному режимі.

Як повідомлялося, жертвами потужної кібератаки у вівторок стали Кабмін, десятки банків і компаній. До розслідування залучено Держспецзв'язку, кіберполіції і НБУ

Серед постраждалих, крім зазначених, зокрема, - "24 канал", "Нова пошта", WOG, "Укргазвидобування", "Київенерго", "Укренерго", "Укрпошта" і "Укртелеком", мережа АЗС "КЛО" та інші.

Теми: хакери авіа транспорт
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