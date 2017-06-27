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Вірус "Петя" паралізував роботу Кабміну

Вівторок, 27 червня 2017, 15:32

Вірус заблокував роботу сайту Кабінету міністрів України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", по ходу! Таку картинку показують всі компи КМУ", - написав він. 

Сайт Кабміну наразі не працює.

Як відомо, раніше стало відомо про атаки вірусу (імовірно під назвою Petya.A) на мережі українських банків і великих компаній. 

Речник Національної поліції України Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що від хакерських атак постраждали декілька державних фінустанов.

На своїй офіційній сторінці у Facebook "Нова пошта" повідомила: "Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівінтернет
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