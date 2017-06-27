Вірусом вражені 22 установи – Кіберполіція

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Вівторок, 27 червня 2017, 16:41

В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що отримали вже 22 повідомленні про вірусну атаку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало.

"…надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це звернення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, і від одного з мобільних операторів", - написав він.

За його словами, аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції.

"Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються", - написав Тракало.

Він заявив, що після отримання таких звернень на місце виїжджають спеціалісти кіберполіції та інших профільних служб, "які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків".

Наразі сайт департаменту кіберполіції Нацполіції України не працює.

Як відомо, раніше стало відомо про атаки вірусу під  назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

Українська правда

Теми: хакери вірус інтернет
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