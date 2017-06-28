Польські журналісти закликали звільнити Сущенка

Центр моніторингу свободи преси Асоціації польських журналістів (SDP) висловив протест проти продовження арешту в Росії кореспондента Укрінформу Романа Сущенка і закликав російську владу негайно звільнити українського журналіста.

Про це йдеться у заяві Центру моніторингу свободи преси Асоціації, пише Укрінформ.

"Центр моніторингу свободи преси SDP рішуче протестує проти чергового продовження арешту у Москві журналіста українського агентства Укрінформ за звинуваченням у шпигунстві і закликає російську владу зняти з нього звинувачення і негайно звільнити",- йдеться в заяві.

Центр SDP підкреслює, що український журналіст перебуває у слідчому ізоляторі в Росії з 30 вересня 2016 року. Зазначається, що упродовж цього часу порушувалися його базові права. Зокрема, листи від Сущенка його адресати отримують навіть через 3-4 місяці.

Як повідомлялося, суд у Москві вирішив залишити Сущенка під вартою ще на три місяці, в українському МЗС відреагували "рішучим протестом".

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.