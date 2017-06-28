Кабмін: кібератаку зупинено

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Середа, 28 червня 2017, 11:31

Масштабну кібератаку на корпоративні мережі та мережі органів влади, яка сталася у вівторок, зупинено.

Як повідомляє в середу прес-служба Кабміну, ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки. Наразі вони працюють над відновленням втрачених даних.

Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства з забезпечення безпеки держави, працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, у вівторок стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів інтернет вірус хакери
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