Кабмін: кібератаку зупинено
Масштабну кібератаку на корпоративні мережі та мережі органів влади, яка сталася у вівторок, зупинено.
Як повідомляє в середу прес-служба Кабміну, ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки. Наразі вони працюють над відновленням втрачених даних.
Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства з забезпечення безпеки держави, працюють у штатному режимі.
Як повідомлялося, у вівторок стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.
Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.
За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".
Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.
Українська правда
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