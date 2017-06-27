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Поліція почала розслідувати глобальну вірусну атаку

Вівторок, 27 червня 2017, 19:03

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Про це повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже розпочато кримінальне провадження за статтею 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж", - сказав він журналістам у вівторок ввечері.

Тракало вказав, що хакерської атаки зазнали ряд державних установ, банківських систем і мас-медіа.

"Фахівці працюють над тим, щоб не допустити поширення шкідливого програмного забезпечення і ліквідувати його наслідки", - додав Тракало.

Раніше в департаменті кіберполіції НПУ заявили, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявірусінтернет
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