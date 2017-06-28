На Донеччині вибухнуло авто зі співробітниками СБУ, 1 загиблий
У вівторок в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ.
Як стало відомо "Українській правді", 1 співробітник загинув, 4 поранені.
Серед них працівники Департаменту контррозвідки.
Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила "Українській правді" інформацію про подію.
Справу веде військова прокуратура.
Оксана Коваленко, УП
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