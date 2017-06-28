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На Донеччині вибухнуло авто зі співробітниками СБУ, 1 загиблий

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Середа, 28 червня 2017, 14:04

У вівторок в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ.

Як стало відомо "Українській правді", 1 співробітник загинув, 4 поранені.

Серед них працівники Департаменту контррозвідки.

 
Фото СБУ

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила "Українській правді" інформацію про подію.

Справу веде військова прокуратура.

Оксана Коваленко, УП

Теми: СБУ теракт
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