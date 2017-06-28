У вівторок в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ.

Як стало відомо "Українській правді", 1 співробітник загинув, 3 поранені.

Всього в авто перебувало четверо людей, серед них працівники Департаменту контррозвідки.

Джерело УП також повідомило, що вибух стався в с. Іллінівка.

Фото СБУ

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила "Українській правді" інформацію про подію.

Справу веде військова прокуратура.

Як відомо, 27 червня о 8:15 ранку в Солом'янському районі Києва стався вибух "Мерседеса", за кермом якого був командир спецназу Головного управління розвідки – полковник Максим Шаповал. Від потужного вибуху він загинув на місці.

Оксана Коваленко, УП