На Донеччині вибухнуло авто зі співробітниками СБУ, 1 загиблий
Середа, 28 червня 2017, 14:04
У вівторок в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ.
Як стало відомо "Українській правді", 1 співробітник загинув, 3 поранені.
Всього в авто перебувало четверо людей, серед них працівники Департаменту контррозвідки.
Джерело УП також повідомило, що вибух стався в с. Іллінівка.
Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила "Українській правді" інформацію про подію.
Справу веде військова прокуратура.
Як відомо, 27 червня о 8:15 ранку в Солом'янському районі Києва стався вибух "Мерседеса", за кермом якого був командир спецназу Головного управління розвідки – полковник Максим Шаповал. Від потужного вибуху він загинув на місці.
Оксана Коваленко, УП