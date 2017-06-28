З поїзда Варшава-Берлін евакуювали 600 пасажирів через повідомлення про бомбу
У Польщі з поїзда Варшава - Берлін евакуювали близько 600 пасажирів через повідомлення про закладену вибухівку.
Про це повідомляє газета Wyborcza.pl.
Евакуацію пасажирів було проведено у населеному пункті Могильно. Також було евакуйовано мешканців житлових будинків, розташованих біля вокзалу.
Пасажирів розмістили на територіх однієї з місцевих шкіл, потяг вони залишили без багажу. Залізничну станцію у Могильно було закрито, рух на лінії було зупинено.
Зазначається, що інформація про закладену у поїзді вибухівку було отримано електронною поштою на адресу Державних польських залізниць.
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