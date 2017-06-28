З поїзда Варшава-Берлін евакуювали 600 пасажирів через повідомлення про бомбу

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Середа, 28 червня 2017, 23:11

У Польщі з поїзда Варшава - Берлін евакуювали близько 600 пасажирів через повідомлення про закладену вибухівку.

Про це повідомляє газета Wyborcza.pl. 

Евакуацію пасажирів було проведено у населеному пункті Могильно.  Також було евакуйовано мешканців житлових будинків, розташованих біля вокзалу. 

Пасажирів розмістили на територіх однієї з місцевих шкіл, потяг вони залишили без багажу. Залізничну станцію у Могильно було закрито, рух на лінії було зупинено.

Зазначається, що інформація про закладену у поїзді вибухівку було отримано електронною поштою на адресу Державних польських залізниць. 

Теми: Польща теракт
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