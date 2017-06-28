Из поезда Варшава-Берлин эвакуировали 600 пассажиров: сообщение о бомбе

В Польше с поезда Варшава - Берлин эвакуировали около 600 пассажиров из-за сообщения о заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает газета Wyborcza.pl.

Эвакуация пассажиров была проведена в населенном пункте Могильно. Также были эвакуированы жители жилых домов, расположенных возле вокзала.

Пассажиров разместили на территории одной из местных школ, поезд они покинули без багажа. Железнодорожная станция в Могильно была закрыта, движение на линии было остановлено.

Отмечается, что информация о заложенной в поезде взрывчатке была получена по электронной почте на адрес Государственных польских железных дорог.