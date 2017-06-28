З поїзда Варшава-Берлін евакуювали 600 пасажирів через повідомлення про бомбу
Середа, 28 червня 2017, 23:11
У Польщі з поїзда Варшава - Берлін евакуювали близько 600 пасажирів через повідомлення про закладену вибухівку.
Про це пише газета Wyborcza.pl.
Евакуацію пасажирів було проведено у населеному пункті Могильно. Також було евакуйовано мешканців житлових будинків, розташованих біля вокзалу.
Пасажирів розмістили на територіх однієї з місцевих шкіл, потяг вони залишили без багажу. Залізничну станцію у Могильно було закрито, рух на лінії було зупинено.
Зазначається, що інформацію про закладену у поїзді вибухівку було отримано електронною поштою на адресу Державних польських залізниць.