З поїзда Варшава-Берлін евакуювали 600 пасажирів через повідомлення про бомбу

У Польщі з поїзда Варшава - Берлін евакуювали близько 600 пасажирів через повідомлення про закладену вибухівку.

Про це пише газета Wyborcza.pl.

Евакуацію пасажирів було проведено у населеному пункті Могильно. Також було евакуйовано мешканців житлових будинків, розташованих біля вокзалу.

Пасажирів розмістили на територіх однієї з місцевих шкіл, потяг вони залишили без багажу. Залізничну станцію у Могильно було закрито, рух на лінії було зупинено.

Зазначається, що інформацію про закладену у поїзді вибухівку було отримано електронною поштою на адресу Державних польських залізниць.