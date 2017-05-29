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Конкурс до Верховного суду: 27 кандидатів не змогли підтвердити свою доброчесність

Понеділок, 29 травня 2017, 18:17

Завершився другий етап конкурсу на зайняття посад у Верховному суді.

Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков на прес-брифінгу.

За результатами співбесід, ВККС не має зауважень до доброчесності 239 кандидатів (63%).

При цьому 27 осіб (7%) не підтвердили здатність здійснювати правосуддя після проведення співбесіди. Ще 115 очікують розгляду комісії на пленарних засіданнях, що розпочнуться 6 червня.

"Вже близько тисячі, 70% кандидатів було відсіяно. Ми на фініші конкурсу. Ми маємо жорстоко, уважно і обережно підходити зараз до будь-якої кандидатури, навіть якщо вона дуже не подобається", – зауважив голова.

Козяков також звернув увагу на те, що з 1436 учасників, що подали заяви на початку грудня 2016, до конкурсу було допущено 630 осіб. На етапі співбесід кількість учасників становила 381.

Нагадаємо, в Україні триває перший відбір до Верховного суду. На 120 місць претендують судді, адвокати та науковці. Разом із Вищою кваліфікаційною комісією рішення щодо кандидатів приймає Громадська рада доброчесності.

Раніше повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посади суддів Верховного суду.

Софія Лукашова для УП

Теми: суд
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