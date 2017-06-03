Викрадення бізнесмена: в поліції говорять, що обухівський поліцейський давно у відставці

436 переглядів
0
Субота, 3 червня 2017, 00:27

Начальник Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський, підозрюваний в організації замовного викрадення колишнього громадянина РФ, ще в лютому 2017 року подав рапорт про відставку з керівної посади.

Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович LIGA.net.

За словами спікера, з моменту подачі рапорту Ярославський не мав ніякого відношення до керівництва, замість нього був призначений тимчасово виконуючий обов'язки начальника.

Жукович додав, що після відставки поліцейський практично весь час провів у відпустці і на лікарняному.

Також він повідомив, що поліція проведе службове розслідування щодо Ярославського.

При цьому сам Ярославський в ході судового засідання 2 червня заявив, що "не звільнявся з правоохоронних органів, хоча цього хочуть".

Як відомо, в п'ятницю, 2 червня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалася за 17 млн доларів викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його в Росію.

ЗМІ повідомили, що зловмисники намагалися викрасти і вивезти до РФ власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака, однак офіційно в ГПУ цю інформацію не підтверджували. 

Згодом стало відомо, що одним із підозрюваних, якого затримали у цій справі, є начальник Обухівського райвідділу Нацполіції Денис Ярославський.

Теми: поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ провела обшук у відділенні поліції: підозрюють розголошення держтаємниці 2 червня 2017, 18:16
Нападник на Осмаєва намагався вийти на українських політиків 2 червня 2017, 14:36
Бійка у Дніпрі 9 травня: 4 поліцейським оголосять підозру 2 червня 2017, 13:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Викрадення бізнесмена: в поліції говорять, що обухівський поліцейський давно у відставці
День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених
Суд арештував частки Мартиненка в трьох компаніях
Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців
Усі новини
Любомир Гузар

Усвідомлюючи відповідальність перед Богом…

Прізвища, дати, суми

Рік тому до рук журналістів потрапила амбарна книга витрат Партії регіонів