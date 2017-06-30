Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився, російські ЗМІ вже поширюють брехливу інформацію.

Про це написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у facebook.

"В зоні відчуження триває досить масштабна пожежа. ДСНС в повній мірі здійснюють заходи для її ліквідації. Водночас де-які російські ЗМІ вже росповсюджують брехливу інформацію щодо начебто значного підвищення радіації. Тому я дав доручення керівництву ДП з управління зоною відчуження оперативно інформувати українські та світові ЗМІ щодо реальної ситуації. Прошу журналістів бути пильними і не розповсюджувати фейки", - написав він.



Як повідомлялося, 29 червня вдень у зоні відчуження біля ЧАЕС на території Луб’янського лісництва сталася пожежа, яка охопила площу близько 25 га. Для гасіння пожежі ДСНС залучено 102 пожежника, 22 одиниці техніки, а також вертоліт з водозливним пристроєм та 2 літаки.