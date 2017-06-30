Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився

674 перегляди
П'ятниця, 30 червня 2017, 07:51

Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився,  російські ЗМІ вже поширюють брехливу інформацію.

Про це написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у facebook.

"В зоні відчуження триває досить масштабна пожежа. ДСНС в повній мірі здійснюють заходи для її ліквідації. Водночас де-які російські ЗМІ вже росповсюджують брехливу інформацію щодо начебто значного підвищення радіації. Тому я дав доручення керівництву ДП з управління зоною відчуження оперативно інформувати українські та світові ЗМІ щодо реальної ситуації. Прошу журналістів бути пильними і не розповсюджувати фейки", - написав він.

Як повідомлялося, 29 червня вдень у зоні відчуження біля ЧАЕС на території Луб’янського лісництва сталася пожежа, яка охопила площу близько 25 га. Для гасіння пожежі ДСНС залучено 102 пожежника, 22 одиниці техніки, а також вертоліт з водозливним пристроєм та 2 літаки.

Теми: Чорнобиль надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Чорнобильській зоні горить ліс 29 червня 2017, 21:27
Вірусна атака зачепила Чорнобильську АЕС 27 червня 2017, 17:29
У третьому блоці ЧАЕС сталося задимлення 13 червня 2017, 20:21
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 30 червня. Арбузов запускає медіа-рупор, а Порошенко не бачить власної демонізації
Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився
АТО: 22 обстріли з артилерії і танків, 1 боєць ЗСУ загинув, 6 поранено
Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля
Усі новини
Інтерв'ю

Художник Євген Самборський: Мистецтво – спосіб ділитися енергією

Прем'єра

«За двома зайцями»: як влаштована майбутня прем'єра Національної опери України