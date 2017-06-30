Из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации не повысился, российские СМИ уже распространяют лживую информацию.

Об этом написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в facebook.

"В зоне отчуждения продолжается довольно крупный пожар. ДСНС в полной мере осуществляют меры по его ликвидации. В то же время некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы повышении радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ о реальной ситуации. Прошу журналистов быть бдительными и не распространять фейки", - написал он.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 утра 30 июня площадь пожара в зоне отчуждения составляет около 25 га – тушение пожара продолжается.



Предварительно: во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянской лесничества 29 июня в 12:35 произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.

Пожар охватил площадь около 25 га. Для тушения пожара ГСЧС привлекла 102 пожарника, 22 единицы техники, а также вертолет с водосливным устройством и 2 самолета.

По состоянию на 7:00 пятницы к тушению пожара привлечены 125 человек и 36 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.