Порошенко: Загибель Шаповала нагадує, що війна йде не тільки на фронті
Президент Петро Порошенко зазначає, що загибель полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала нагадує українцям, що війна точиться не лише на фронті, а теракти агресора можуть бути будь-де.
Про це він сказав на церемонії прощання з Шаповалом, убитим раніше в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це має примусити нас консолідуватися, ще більше підтримувати нашу армію, ЗСУ, наші спецслужби, розвідку. Я пишаюся такими воїнами, як Максим Шаповал", – сказав Порошенко.
"Він був на вістрі атаки і захищав нас у найскладніші часи, у найскладніших місцях. Про розвідників багато не говорять, і можливість і право з'являються лише після того, як вони від нас пішли. Він був першим в аеропорту (Донецький аеропорт - ред.), один з перших кіборгів і всі найскладніші операції, які проводилися, зокрема, на лінії фронту, за його участі", – зазначив президент.
Як повідомлялося, вранці 27 червня в Солом'янському районі Києва стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинув співробітник ГУР Міноборони України полковник Максим Шаповал, 1978 р.н.
Орієнтовна потужність вибухівки, закладеної у днище автомобіля, становила від 1 до 1,2 кг у тротиловому еквіваленті.
Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.
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