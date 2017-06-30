Порошенко: Загибель Шаповала нагадує, що війна йде не тільки на фронті

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П'ятниця, 30 червня 2017, 12:12

Президент Петро Порошенко зазначає, що загибель полковника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала нагадує українцям, що війна точиться не лише на фронті, а теракти агресора можуть бути будь-де.

Про це він сказав на церемонії прощання з Шаповалом, убитим раніше в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це має примусити нас консолідуватися, ще більше підтримувати нашу армію, ЗСУ, наші спецслужби, розвідку. Я пишаюся такими воїнами, як Максим Шаповал", – сказав Порошенко.

"Він був на вістрі атаки і захищав нас у найскладніші часи, у найскладніших місцях. Про розвідників багато не говорять, і можливість і право з'являються лише після того, як вони від нас пішли. Він був першим в аеропорту (Донецький аеропорт - ред.), один з перших кіборгів і всі найскладніші операції, які проводилися, зокрема, на лінії фронту, за його участі", – зазначив президент.

 
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Як повідомлялося, вранці 27 червня в Солом'янському районі Києва стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинув співробітник ГУР Міноборони України полковник Максим Шаповал, 1978 р.н.

Орієнтовна потужність вибухівки, закладеної у днище автомобіля, становила від 1 до 1,2 кг у тротиловому еквіваленті.

Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Теми: тероризм розвідка убивство
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