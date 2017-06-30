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У Києві прощаються з Шаповалом: церемонія – під посиленою охороною

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:35

В Центральному будинку офіцерів в Києві пройшла церемонія прощання з загиблим напередодні полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони Максимом Шаповалом.

Про це повідомляє в п'ятницю "Укрінформ".

Офіційна частина прощання розпочалася о 10-й ранку. Під стінами будівлі зібралися представники різних силових відомств  - Збройних сил України,  Національної гвардії, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, тощо.

 
оксана коваленко

Близько 10.30 до Будинку офіцерів приїхав голова СБУ Василь Грицак.

Біля Будинку офіцерів було посилено охорону, були представники Національної поліції та інших силових структур.

 
оксана коваленко

До Будинку офіцерів також прибули президент Петро Порошенко, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, начальник Генерального штабу Міноборони Віктор Муженко.

 
Вшанувати пам'ять Максима Шаповала також прийшов президент
ап

Після завершення церемонії тіло загиблого повезли у бік Кабінету міністрів, а згодом поховають на кладовищі в Києві.

 
Церемонія прослідувала вулицею Грушевського
іра соломко
 
іра соломко

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Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув. 

Загиблим виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом підриву авто відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Теми: розвідкатероризмвбивство
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