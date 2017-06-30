СБУ зупинила серію кібератак з боку російських спецслужб

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П'ятниця, 30 червня 2017, 13:23

СБУ разом з іноземними партнерами зупинила вірусні кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, які здійснювали спецслужби РФ.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією відомства, спецслужби Росії побудували розгалужену міжнародну мережеву інфраструктуру, за допомогою якої у період з 25 травня до 6 червня приховано здійснювали цільові кібернетичні атаки (так звані АРТ-атаки) та зараження спеціальними видами шкідливих комп’ютерних програм об’єктів критичної інфраструктури України та інших держав.

Повідомляється, що для цього хакери використовували серверне обладнання, у тому числі українського хостингу.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили серверне обладнання, яке було задіяне у системі кібератак з боку спецслужб Російської Федерації. Тривають слідчо-оперативні дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та інформація, що циркулювала у кіберінфраструктурі", - розповідають в СБУ.

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A  на мережі українських банків і великих компаній.  Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

Українська правда

Теми: хакери СБУ Росія
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