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СБУ остановила серию кибератак со стороны российских спецслужб

Пятница, 30 июня 2017, 13:23

СБУ вместе с иностранными партнерами остановила вирусные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, которые осуществляли спецслужбы РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации ведомства, спецслужбы России построили разветвленную международную сетевую инфраструктуру, с помощью которой в период с 25 мая по 6 июня тайно осуществляли целевые кибернетические атаки (так называемые АРТ-атаки) и заражение специальными видами вредоносных компьютерных программ объектов критической инфраструктуры Украины и других государств.

Сообщается, что для этого хакеры использовали серверное оборудование, в том числе украинского хостинга.

"Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак со стороны спецслужб Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и информация, которая циркулировала в киберинфраструктуре", - рассказывают в СБУ.

Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

Украинская правда

Темы: хакерыСБУРосcия
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