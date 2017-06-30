Двох російських прикордонників арештували на 15 діб

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П'ятниця, 30 червня 2017, 17:48

Каланчацький суд заарештував на 15 діб двох прикордонників ФСБ РФ, яких затримали на території України у п’ятницю.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже відбулося засідання Каланчацького суду щодо двох російських військовослужбовців. На підставі поданої Держприкордонслужбою інформації їх заарештували на 15 діб", - сказав він.

Як відомо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ.

Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Українські прикордонники розцінили це як підтвердження того, що затримані є військовими РФ.

Під час затримання у обох не було зброї і спротиву вони не чинили.

Теми: кордон Росія
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