ФСБ РФ підтвердила зникнення двох службовців в Україні – ДПСУ

Прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просить надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.



Про це розповів "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.



"Російські прикордонники направили нам звернення з проханням надати інформацію про своїх військовослужбовців. Формально, таким чином вони підтвердили, що це їх військовослужбовці загубилися в Україні", – сказав Слободян.

За його словами, на даний момент українські прикордонники спільно із зацікавленими структурами проводять фільтраційні заходи щодо затриманих, а також встановлюють їхні особи. Після відповідних заходів буде прийнято рішення про їх передачу компетентним органам.

Фото затриманих оприлюднив глава Держприкордонслужби

В ефірі телеканалу "112 Україна" Слободян повідомив також, що наразі прикордонники намагаються підтвердити особи затриманих, після цього буде вирішено їхню долю.

За словами представника Держприкордонслужби, при затриманні співробітники ФСБ РФ не чинили спротиву.

"Ніякої зброї при них не було, не було ніяких документів, спротиву вони не чинили", – сказав Слободян.

Як повідомлялося, в ніч на 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.