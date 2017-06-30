Двох співробітників ФСБ РФ затримано на адмінкордоні з Кримом
Прикордонники затримали 2 співробітників ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області.
Про це у своєму Facebook повідомляє голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко.
30 червня близько 2.30 прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗС України, в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега.
Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.
З їхніх слів, вони, нібито, виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і таким чином опинилися на материковій частині України.
Відносно затриманих громадян РФ проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.
Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.
Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.
Також російська служба ВВС повідомила з посиланням на джерела в Міноборони України, що в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв.
У Міноборони РФ відхрестилися від полоненого військового.
Бійці ЗСУ передали росіянина ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов’яносербського району Луганщини співробітникам Служби безпеки.
Українська правда