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Двох співробітників ФСБ РФ затримано на адмінкордоні з Кримом

П'ятниця, 30 червня 2017, 12:35

Прикордонники затримали 2 співробітників ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області.

Про це у своєму Facebook повідомляє голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко.

30 червня близько 2.30 прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗС України, в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега.

Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

 
facebook назаренка

З їхніх слів, вони, нібито, виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і таким чином опинилися на материковій частині України.

Відносно затриманих громадян РФ проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.

Також російська служба ВВС повідомила з посиланням на джерела в Міноборони України, що в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв. 

У Міноборони РФ відхрестилися від полоненого військового.

Бійці ЗСУ передали росіянина ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов’яносербського району Луганщини співробітникам Служби безпеки.

Українська правда

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Теми: Росіякордон
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