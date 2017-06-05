Серед загиблих в Лондоні є громадяни Канади і Франції

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Понеділок, 5 червня 2017, 04:42

Серед семи загиблих в результаті атаки в Лондоні є громадяни Канади і Франції.

Інформацію про загиблого громадянина Канади підтвердили в уряді цієї країни, про загиблого француза повідомило МЗС Франції.

Крім того, є дані про те, що серед поранених є громадяни Німеччини, Іспанії. Офіційної інформації в Скотленд-Ярді про громадянство всіх постраждалих поки не надають.

Консульська служба МЗС України вранці неділі повідомляла, що українців серед постраждалих немає.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

21 постраждалий перебуває в критичному стані.

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Радіо Свобода

Теми: теракт Велика Британія
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