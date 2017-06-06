БПП звинувачує Тимошенко в державній зраді

"Блок Петра Порошенка" хоче, щоб антикорупційні органи перевірили контракт на постачання російського природного газу 2009 року, укладений Юлією Тимошенко, на предмет корупції та державної зради.

Про це сказав лідер фракції БПП Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради

"Фактично на сьогодні кожен українець: і старий і новонароджений, хворий і бідний віддав Путіну близько 700 доларів. Підписаний контракт – це не просто злочин проти українського народу, це зрада національних інтересів, яка мало не знищила країну", – вважає Герасимов.

"Ми вимагаємо, щоб незалежні новостворені антикорупційні органи: НАБУ, Антикорупційна прокуратура негайно і публічно почали розбиратися в ситуації і протягом 2 тижнів проінформували парламент про результати", – наголосив він.

Герасимов закликав комітети ВР з нацбезпеки та антикорупційний негайно викликати екс-прем'єра Юлію Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року.

"Нагадаю, що контракт створив підстави для агресора вимагати в України додатково десятки мільярдів доларів. І тільки рішучі дії президента, урядів, парламенту і наших юристів врятували країну від банкрутства. Минулого тижня незалежний міжнародний Стокгольмський суд відновив справедливість: скасовано здирницький принцип оплати газу. який не споживався і навіть не надходив в Україну", – вважає лідер фракції БПП.

Юлія Тимошенко в свою чергу зазначила, що принцип бери або плати на той час був закладений у типовий контракт для всіх споживачів російського газу.

"В 2011 році Європейська комісія провела антимонопольне розслідування і по суті чітко визначила, що це – монопольна вимога, яка не може бути допущена в контрактах. Після того всі країни Європейського союзу почали крок за кроком скасовувати принип бери або плати… Крім того Україна за 8 років не заплатила жодної копійки за приниципом бери або плати", – стверджує екс-прем'єр.

Нинішні ж заяви влади Тимошенко назвала "істерією, спрямованою проти партї "Батьківщина".

Валентина Романенко, УП