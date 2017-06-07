Антимайданівця "Топаза" арештували ще на 2 місяця

Київський районний суд Харкова продовжив арешт антимайданівцю Ігорю Кромському, відомому на прізвисько "Топаз".

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає Інтерфакс-Україна.

"Суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Справа по суті не розглядалося, оскільки засідання почалося пізніше на 2 години - чекали адвоката", - повідомили в прес-службі.

Як повідомив адвокат Кромского Олександр Шадрін, він з'явився на засідання з двогодинним запізненням через хворобу.

"Взагалі-то я зараз хворий, колегія суддів не погодилася, щоб у засіданні замість мене брав участь адвокат Тихоненков (Дмитро Тихоненков представляє той же адвокатське об'єднання, що і Шадрін, раніше також був адвокатом Кромського - ІФ), тому з урахуванням того, що мало розглядатися питання про запобіжний захід, я все-таки прийшов, але пізніше", - сказав Шадрін.

Як повідомлялося, харків'янин Кромський був учасником охорони антиМайдан в Маріїнському парку в Києві. Став відомий по позивному "Топаз" після появи в мережі відео, знятого в таборі "антиМайдан". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки", і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І.Кромскому: "Топаз, дай команду!".