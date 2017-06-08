Ще один лоукостер готується вийти на український ринок

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Четвер, 8 червня 2017, 05:09

Турецький бюджетний авіаперевізник Pegasus Airlines подав документи в Державіаслужбу для реєстрації в якості української авіакомпанії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, передає Громадське.

Наразі дати та майбутні напрямки рейсів авіакомпанії невідомі.

Pegasus може стати другим лоукостером на українському ринку після Ryanair, яка планує вже восени здійснювати рейси з Києва та Львова.

Також ведуться перемовини про вихід на український ринок з британським лоукостером EasyJet.

Pegasus airlines розпочала польоти в Україну з 2010 року. Сьогодні авіакомпанія здійснює регулярні рейси зі Стамбулу в Харків, Львів та Запоріжжя, а також з Анкари до Києва та Одеси.

Як повідомлялось, Ірландський лоукостер Ryanair скасував обов'язкову вимогу для громадян України щодо проходження візової перевірки під час здійснення рейсів в межах Шенгенської зони.

Теми: авіа Мінінфраструктури Туреччина
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