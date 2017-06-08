Посольство США продовжує працювати попри вибух

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Четвер, 8 червня 2017, 10:27

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві не планує припиняти роботу через вибух, який стався на його території вночі.

Про це представник прес-служби посольства повідомив "Українським новинам".

"Посольство працює у штатному режимі", – сказав представник прес-служби.

Він також поінформував, що на час розслідування інциденту посольство буде співпрацювати з відповідними українським органами.

За словами співрозмовника, вибух не завдав значної шкоди будівлі посольства, ніхто з персоналу не постраждав.

Як відомо, вибух без жертв стався на території посольства США в Києві у ніч на 8 червня.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Розслідувати вибух на території посольства США буде Служба безпеки України.

Теми: США Київ тероризм дипломатичні відносини
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