У Раді здійняли бучу через кнопкодавство за медичний закон

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Четвер, 8 червня 2017, 13:07

Після голосування за законопроект щодо надання медичних послуг та ліків №6327 картку для голосування нардепа Артема Вітка вилучили, але потім повернули йому.

Законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медпослуг та лікарських засобів із поправками Людмили Денисової та Андрія Шипка прийняли за основу: 227 депутатів проголосували "за".

Після цього депутати "Радикальної партії" підбігли до президії й лідер фракції Олег Ляшко вимагав вилучити картку колеги.

"Колеги, я дав доручення вилучити картку Вітка, як і обіцяв", – повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Після цього парламент перейшов до другого законопроекту, що стосується медичної реформи. Тоді депутати від "Радикальної партії" вийшли до трибуни з заявою.

Олег Ляшко заявив, що картки Анатолія Гіршфельда, Максима Микитася і Артема Вітка, яких не було у залі, проголосували.

Лідер "радикалів" додав, що "зараз Вітка привели", але під час голосування картка "тушки" була в секторі групи "Відродження" – проте Парубій відмовився вилучити картку нардепа.  

Парубій відповів: "У той момент, коли було звернення до мене, я сказав вилучити картку Вітка. Після цього він підійшов і сказав: чому моя картка вилучена? Коли є факти – подавайте заяви, і будемо на них реагувати".

Ляшко також вимагав переголосувати за проект закону №6327. "Ті закони, які ви голосуєте, позбавляють людей, особливо з села, отримувати медичну допомогу", – сказав він.

Вимога переголосувати законопроект залишилася без уваги.

За твердженням депутатів "Радикальної партії", голосування за медичну реформу "було сфальсифіковано", бо щонайменше 3 народних депутатів, картки яких голосували, не було в залі: "Вітко, Гіршфельд, Микитась, Алєксєєв, Фролов, Фурсін".

У свою чергу, Вітко, який у вересні 2015 року вийшов із "Радикальної партії", але залишається у фракції Олега Ляшка, заявив у коментарі "Українській правді", що він просто голосував із чужого місця

"Я був у залі і голосував, але не зі свого місця, а з місця депутата Лопушанського. Просто я відійшов поговорити з колегою, а оголосили голосування, тому я вставив картку і проголосував. Я ж не зобов'язаний сидіти на одному місці – регламентом це не передбачено. Мій голос зараховано", – сказав він.

Вітко наголосив, що заяви про його відсутність спровоковані тими, хто проти медичної реформи.

Раніше парламентські комітети соціальної політики та охорони здоров'я не підтримали законопроекти №6327 і №6329 щодо медичної реформи.

Олена Рощенко, УП, доповнено о 13:40

Теми: Верховна Рада Радикальна партія законодавство медицина реформи
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