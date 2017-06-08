В Раде подняли бучу из-за кнопкодавства за медицинский закон

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Четверг, 8 июня 2017, 13:07

После голосования за законопроект о предоставлении медицинских услуг и лекарств №6327 карточку для голосования нардепа Артема Витко изъяли, но потом вернули ему.

Законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств с поправками Людмилы Денисовой и Андрея Шипко приняли за основу: 227 депутатов проголосовали "за".
После этого депутаты "Радикальной партии" подбежали к президиуму и лидер фракции Олег Ляшко требовал изъять карточку коллеги.

"Коллеги, я дал поручение изъять карточку Витко, как и обещал", – сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

После этого парламент перешел ко второму законопроекту, касающемуся медицинской реформы. Тогда депутаты от "Радикальной партии" вышли к трибуне с заявлением.

Олег Ляшко заявил, что карточки Анатолия Гиршфельда, Максима Микитася и Артема Витко, которых не было в зале, проголосовали.

Лидер "радикалов" добавил, что "сейчас Витко привели", но во время голосования карта "тушки" была в секторе группы "Видродження" – но Парубий отказался изъять карточку нардепа.

Парубий ответил: "В тот момент, когда было обращение ко мне, я сказал изъять карточку Витко. После этого он подошел и сказал: почему моя карта изъята? Когда есть факты – подавайте заявления, и будем на них реагировать".

Ляшко также требовал переголосовать за проект закона №6327. "Те законы, которые вы голосуете, лишают людей, особенно из села, получать медицинскую помощь", – сказал он.

Требование переголосовать законопроект осталось без внимания.

По утверждению депутатов "Радикальной партии", голосование за медицинскую реформу "было сфальсифицировано", ибо как минимум 3 народных депутатов, карточки которых голосовали, не было в зале: "Витко, Гиршфельд, Микитась, Алексеев, Фролов, Фурсин".

В свою очередь, Витко, который в сентябре 2015 года вышел из "Радикальной партии", но остаётся во фракции Олега Ляшко, заявил в комментарии "Украинской правде", что он просто голосовал с чужого места

"Я находился в зале и голосовал, но не со своего места, а с места депутат Лопушанского. Просто я отошел поговорить с коллегой, а объявили голосование, потому я вставил карточку и проголосовал. Я же не обязан сидеть на одном месте – регламентом это не предусмотрено. Мой голос засчитан", – сказал он.

Витко подчеркнул, что заявления о его отсутствии спровоцированы теми, кто против медицинской реформы.

Ранее парламентские комитеты социальной политики и здравоохранения не поддержали законопроекты №6327 и №6329 о медицинской реформе.

Алена Рощенко, УП, дополнено в 13:40

Темы: Верховная Рада Радикальная партия законодательство медицина реформы
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