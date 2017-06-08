Липецька Roshen відмовляється платити податки в РФ

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Четвер, 8 червня 2017, 17:03

Російський суд розгляне позов Липецької кондитерської фабрики "Рошен" з вимогою звільнити підприємство від сплати до бюджету РФ 48 млн рублів податків.

Про це пише російське інформагентство "Інтерфакс".

"Арбітражний суд Липецької області 20 червня розгляне позов АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен" про визнання незаконним рішення Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби (МІФПС) по Липецькій області про виплату в бюджет понад 48 млн рублів", - йдеться в повідомленні.

З матеріалів суду випливає, що в березні 2017 року Міжрайонна інспекція по найбільших платниках податків по Липецькій області нібито виявила правопорушення і нарахувала кондитерській фабриці недоїмку з податку на додану вартість в сумі 28,66 млн руб., пеню в 8,3 млн рублів і штраф в розмірі 11,45 млн руб.

31 травня в суд надійшов позов від липецької фабрики про визнання рішення МІФПС незаконним. 5 червня суд прийняв заяву до розгляду.

Крім того, "Рошен" подала клопотання про вжиття забезпечувальних заходів у вигляді заборони МІФПС проводити дії, пов'язані з виконанням свого рішення. У ньому фабрика вказує на те, що примусове рішення завдасть значної шкоди підприємству.

Однак, говориться в повідомленні, суд вирішив "заяву фабрики "Рошен" про забезпечення позову залишити без руху". Він запропонував заявнику до 16 червня надати суду бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, довідку про стан розрахунків по податках, зборах, пенях і штрафах та інші матеріали для підтвердження підстав застосування забезпечувальних заходів.

Як відомо, з 1 квітня Липецька кондитерська фабрика "Рошен" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені протягом квітня - травня.

Теми: Roshen Росія податки
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