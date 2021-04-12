Порошенко отримав 152 млн дивідендів від "сліпого трасту"
Колишній президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії "Sequent Schweiz AG", яка раніше називалася "Rothschild Trust Schweiz AG".
Джерело: повідомлення Порошенка про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій 9 квітня
Деталі: Згідно з документом, такі дивіденди від трасту, якому п'ятий президент України передав в управління свою частку в корпорації "Roshen", Порошенко отримав 31 березня.
Того ж дня лідер "Європейської солідарності" вніс у реєстр свою декларацію про доходи за 2020 рік.
1 квітня Порошенко також отримав відсотки від українського акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" (МІТ) – 610,9 тисяч гривень.
Порошенко є кінцевим бенефіціаром цього банку, але з червня 2019 року він впливає на нього опосередковано через свій фонд – Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".
Нагадаємо: У січні 2016 року Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів "Рошен" (Roshen) у "сліпий траст" довіривши управління нею "Rothschild Trust".
За 2020 рік експрезидент задекларував 222 мільйони гривень доходів, на рахунках у МІБ має 3,09 мільйона доларів, 4 тисяч євро і 330 тисяч гривень, а також готівкою тримає 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень.
Пресслужба Порошенка заявила, що він мусив зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії й спроби нинішньої влади арештувати його активи.
До цього депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що санкції РНБО не заважають йому користуватися його майном, а їжу він купує за готівку, якої в нього предостатньо.