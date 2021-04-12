Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко отримав 152 млн дивідендів від "сліпого трасту"

Понеділок, 12 квітня 2021, 15:55
Порошенко отримав 152 млн дивідендів від сліпого трасту

Колишній президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії "Sequent Schweiz AG", яка раніше називалася "Rothschild Trust Schweiz AG".

Джерело: повідомлення Порошенка про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій 9 квітня

Деталі: Згідно з документом, такі дивіденди від трасту, якому п'ятий президент України передав в управління свою частку в корпорації "Roshen", Порошенко отримав 31 березня.

Того ж дня лідер "Європейської солідарності" вніс у реєстр свою декларацію про доходи за 2020 рік.

1 квітня Порошенко також отримав відсотки від українського акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" (МІТ) – 610,9 тисяч гривень. 

Порошенко є кінцевим бенефіціаром цього банку, але з червня 2019 року він впливає на нього опосередковано через свій фонд – Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

 

Нагадаємо: У січні 2016 року Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів "Рошен" (Roshen) у "сліпий траст" довіривши управління нею "Rothschild Trust".

За 2020 рік експрезидент задекларував 222 мільйони гривень доходів, на рахунках у МІБ має 3,09 мільйона доларів, 4  тисяч євро і 330 тисяч гривень, а також готівкою тримає 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень.

Пресслужба Порошенка заявила, що він мусив зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії й спроби нинішньої влади арештувати його активи.

До цього депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що санкції РНБО не заважають йому користуватися його майном, а їжу він купує за готівку, якої в нього предостатньо. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкодеклараціїRoshenбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: