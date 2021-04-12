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Порошенко отримав 152 млн дивідендів від "сліпого трасту"

Понеділок, 12 квітня 2021, 15:55

Колишній президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії "Sequent Schweiz AG", яка раніше називалася "Rothschild Trust Schweiz AG".

Джерело: повідомлення Порошенка про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій 9 квітня

Деталі: Згідно з документом, такі дивіденди від трасту, якому п'ятий президент України передав в управління свою частку в корпорації "Roshen", Порошенко отримав 31 березня.

Того ж дня лідер "Європейської солідарності" вніс у реєстр свою декларацію про доходи за 2020 рік.

1 квітня Порошенко також отримав відсотки від українського акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" (МІТ) – 610,9 тисяч гривень. 

Порошенко є кінцевим бенефіціаром цього банку, але з червня 2019 року він впливає на нього опосередковано через свій фонд – Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

 

Нагадаємо: У січні 2016 року Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів "Рошен" (Roshen) у "сліпий траст" довіривши управління нею "Rothschild Trust".

За 2020 рік експрезидент задекларував 222 мільйони гривень доходів, на рахунках у МІБ має 3,09 мільйона доларів, 4  тисяч євро і 330 тисяч гривень, а також готівкою тримає 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень.

Пресслужба Порошенка заявила, що він мусив зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії й спроби нинішньої влади арештувати його активи.

До цього депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що санкції РНБО не заважають йому користуватися його майном, а їжу він купує за готівку, якої в нього предостатньо. 

Олена Рощенко, УП
Теми: ПорошенкодеклараціїRoshenбізнес


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