Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"

Народні депутати вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету Росії.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Нардепи підтримали запит нардепа від фракції "Слуга народу" Владлена Неклюдова до президента щодо введення санкцій проти корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора – РФ.

"За" проголосували 153 народних депутата.

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Довідка: Корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерської продукції в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

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