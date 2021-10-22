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Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:43
Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації Рошен
фото: сайт ROSHEN

Народні депутати вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету Росії.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Нардепи підтримали запит нардепа від фракції "Слуга народу" Владлена Неклюдова до президента щодо введення санкцій проти корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора – РФ.

"За" проголосували 153 народних депутата.

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Довідка: Корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерської продукції в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

Нагадаємо:

  • З 1 квітня 2017 року у Росії Липецька фабрика "Roshen" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені.
  • Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen у Липецьку.
  • У січні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів "Рошен" (Roshen) у "сліпий траст", довіривши управління нею "Rothschild Trust".
  • За 2020 рік Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії "Sequent Schweiz AG", яка раніше називалася "Rothschild Trust Schweiz AG".

Українська правда

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Теми: RoshenЗеленськийПорошенко
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