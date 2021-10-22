Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:43
фото: сайт ROSHEN

Народні депутати вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету Росії.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Нардепи підтримали запит нардепа від фракції "Слуга народу" Владлена Неклюдова до президента щодо введення санкцій проти корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора – РФ.

"За" проголосували 153 народних депутата.

Читайте також: "Директор Rothschild в СНД: Клієнти відмовилися від покупки Roshen через ризики"

Довідка: Корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерської продукції в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

Нагадаємо:

  • З 1 квітня 2017 року у Росії Липецька фабрика "Roshen" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені.
  • Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen у Липецьку.
  • У січні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів "Рошен" (Roshen) у "сліпий траст", довіривши управління нею "Rothschild Trust".
  • За 2020 рік Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії "Sequent Schweiz AG", яка раніше називалася "Rothschild Trust Schweiz AG".

Українська правда
Теми: RoshenЗеленськийПорошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Усі новини...
Roshen
Порошенко отримав 152 млн дивідендів від "сліпого трасту"
Аваков: Порошенко – не ворог України
Roshen опинився у трійці лідерів, які забруднюють довкілля України пластиком
Останні новини
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
22:37
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
21:52
На Буковині посилюють карантин: у транспорт – із сертифікатом або тестом
Усі новини...