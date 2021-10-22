Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"
Народні депутати вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету Росії.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Нардепи підтримали запит нардепа від фракції "Слуга народу" Владлена Неклюдова до президента щодо введення санкцій проти корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора – РФ.
"За" проголосували 153 народних депутата.
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Довідка: Корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерської продукції в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).
Нагадаємо:
- З 1 квітня 2017 року у Росії Липецька фабрика "Roshen" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені.
- Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen у Липецьку.
- У січні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів "Рошен" (Roshen) у "сліпий траст", довіривши управління нею "Rothschild Trust".
- За 2020 рік Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від швейцарської компанії "Sequent Schweiz AG", яка раніше називалася "Rothschild Trust Schweiz AG".