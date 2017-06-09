При артобстрілі Сартани контузію отримали 8 прикордонників

694 перегляди
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 10:07

В результаті артилерійського обстрілу бойовиків позицій прикордонників Донецького загону, дислокованого в селищі міського типу Сартана, контузію отримали вісім прикордонників.

Про це повідомляє 8 червня прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що загалом у четвер з 18.30 до 19.00 по прикордонному підрозділу було випущено більше 40 артилерійських снарядів. У результаті обстрілу ушкоджено будівлі та частково техніку.

 

Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає, в той же час 8 прикордонників отримали контузію. Підрозділи та резерви загону були приведені в бойову готовність.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 45 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув, 7 прикордонників отримали травми 9 червня 2017, 07:55
У штабі АТО повідомили подробиці обстрілу Сартани 9 червня 2017, 03:31
Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали 8 червня 2017, 23:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Віце-прем'єр пояснив, що робив на форумі разом із соратником Януковича
Член НАЗК Рябошапка подав у відставку
Кличко каже, що розповів НАБУ про все майно – а будинки братові
Хроніка 9 червня. В АТО гине перша дитина, а "регіонали" збирають мільйонерів
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути незрячим з епілепсією та розумовим порушенням

Що готувати у червні

Рецепти страв з сезонних продуктів