Криворізького журналіста поранено через самодіяльність - Військком

Вправа, яку показував волонтер, що поцілив у представника ЗМІ в Кривому Розі, не була запланована.

Про це в неділю на прес-конференції повідомив військком Саксаганського районного військкомату Кривого Рогу Олександр Бритвич, який був відповідальний за навчальні збори, пише Радіо Свобода.

За його словами, у ході навчань не були заплановані вправи з самооборони чи захоплення та перехоплення, а лише з охорони та оборони приміщень.

"Наскільки мені відомо, цей захід спланували представники ЗМІ разом з двома волонтерами, не погодивши його ні зі мною, ні з керівником заняття на місці проведення", – зауважив Бритвич.

Як зазначив районний військовий комісар, у навчаннях у Кривому Розі були задіяні інструктори та волонтери.

"Наголошую: інструктори та волонтери. Інструктори у нас були ті, які призвані в склад загону оборони, а волонтери, які не призвані у склад загону оборони, вони надавали методичну допомогу, не проводили заняття, вони просто консультували, показували, розказували, але вони також проходили інструктаж", – сказав Бритвич.

Як він розповів, щоранку упродовж навчань, які мали тривати до 8 липня, проводився загальний інструктаж щодо поводження зі зброєю і для інструкторів, і для волонтерів.

Військовий комісар поінформував, що знав, що чоловік, який здійснив постріл, був фахівцем з тактико-спеціальної підготовки, а от щодо його участі в АТО мав інформацію лише зі слів його колег. Раніше цей чоловік проводив інструктажі з патрульною поліцією, і "цього було достатньо" для його залучення до занять, зазначив військком.

Раніше повідомлялося, що 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців. Він був госпіталізований.

Як з’ясувалося, військовослужбовець, що поранив журналіста, незаконно придбав зброю, носив і зберігав без передбаченого законом дозволу. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою, йому загрожує позбавлення волі до 7 років.