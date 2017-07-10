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В Раде хотят рассмотреть представления ГПУ на 6 нардепов одним махом

Понедельник, 10 июля 2017, 11:17

Народным депутатам предлагают рассмотреть все представления о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов в четверг, 13 июля.

Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил, что к нему поступило предложение рассмотреть все представления, которые поступили от Генеральной прокуратуры, в один день. Спикер отметил, что не все представления ГПУ были рассмотрены в комитетах, вчастности представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Опоблока" Михаила Добкина.

По словам Парубия, если Верховная Рада поддержит предложение о рассмотрении всех представлений вместе, то их рассмотрят в четверг, 13 июля.

"Если нет - мы завтра начнем рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности", - отметил Парубий.

Как известно 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Позже ГПУ внесла представление о снятии неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина.

Татьяна Кусок, УП

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Темы: Верховная Рада
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