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У Раді хочуть розглянути всі подання про недоторканність одним махом

Понеділок, 10 липня 2017, 11:17

Народним депутатам пропонують розглянути всі подання про зняття недоторканності з шести народних депутатів у четвер, 13 липня.

Про це під час погоджувальної ради у понеділок повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він зауважив, що до нього надійшла пропозиція розглянути всі подання, які надійшли від Генеральної прокуратури, в один день. Спікер зауважив, що не всі подання ГПУ були розглянути у комітетах, зокрема подання про зняття недоторканності із народного депутата від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

За словами Парубія, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію про розгляд всіх подань разом, то їх розглянуть у четвер, 13 липня.

"Якщо ні – ми завтра розпочнемо розгляд подань про зняття недоторканності", - зазначив Парубій.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся ДовгогоБорислава Розенблата та Максима Полякова.

Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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