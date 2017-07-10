"Бурштинова справа": Розенблат з початку року тричі звертався до Мінекології

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Понеділок, 10 липня 2017, 17:21

Народний депутат від БПП Борислав Розенблат у 2017 році тричі звертався до Міністерства екології та природних ресурсів, двічі його запити стосувалися дозволів на користування надрами. 

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського, які є у наявності УП.

"За період з 01.01.2017 по 04.07.2017 до Мінприроди надійшло три листи від народного депутата України Розенблата Б.С.", - сказано у відповіді.

Так у листі від 2 березня 2017 року Розенблат просить надати дозволи на користування надрами та іншу документацію, що були видані протягом 2015-2017 років ТОВ "Райт Солюшн". Йдеться про окремі ділянки у Житомирській області.

 

Другий лист – від 20 квітня – стосується Житомирського полігону побутових відходів. Розенблат у ньому просить перевірити факти недотримання правил експлуатації на полігоні, через що поблизу Житомира склалися несприятливі екологічні умови.

 

13 травня Розенблат звертається до міністерства із листом, в якому просить надати інформацію щодо розгляду питання про продовження дії спецдозволу на користування надрами СП "Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу".

 

Як відомо, 7 липня комітет Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Українська правда

     

Теми: Розенблат Верховна Рада прокуратура
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