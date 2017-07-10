"Янтарное дело": Розенблат с начала года трижды обращался к Минэкологии

5241 просмотр
Понедельник, 10 июля 2017, 17:21

Народный депутат от БПП Борислав Розенблат в 2017 году трижды обращался в Министерство экологии и природных ресурсов, дважды его запросы касались разрешений на пользование недрами.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского, которые есть в распоряжении УП.

"За период с 01.01.2017 по 04.07.2017 в Минприроды поступило три письма от народного депутата Украины Розенблата Б.С.", - говорится в ответе.

Так в письме от 2 марта 2017 Розенблат просит предоставить разрешения на пользование недрами и другую документацию, выданные в течение 2015-2017 годов ООО "Райт Солюшн". Речь идет об отдельных участках в Житомирской области.

 

Второе письмо - от 20 апреля - касается Житомирского полигона бытовых отходов. Розенблат в нем просит проверить факты несоблюдения правил эксплуатации на полигоне, из-за чего вблизи Житомира сложились неблагоприятные экологические условия.

 

13 мая Розенблат обращается в министерство с письмом, в котором просит предоставить информацию относительно рассмотрения вопроса о продлении действия спецразрешения на пользование недрами СП "Щорсовский гранитный карьер Укооппостачмашу".

 

Как известно, 7 июля комитет Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Украинская правда

Темы: Розенблат Верховная Рада прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лещенко пожаловался НАБУ на немецкое совместительство Розенблата 7 июля 2017, 18:02
powered by lun.ua
Главные новости
СНБО хочет расширить санкции против России
СНБО вводит реестр россиян в Украине
СНБО отложил рассмотрение законопроекта о деоккупации Донбасса
Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев – СНБО
Все новости
Проект

Девушка с протезом объехала всю Европу

Театр

"Виталик". Чем интересен новый спектакль "Дикого театра"