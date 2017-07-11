"Народний фронт" теж зніматиме недоторканність з усіх

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Вівторок, 11 липня 2017, 08:27

Фракція "Народний фронт" підтримає подання Генеральної прокуратури на всіх шість депутатів.

Про це у понеділок ввечері після засідання фракції повідомив її керівник Максим Бурбак, передає прес-служба.

"Було прийнято рішення більшістю фракції щодо голосування за позбавлення недоторканності шести депутатів", - сказав він.

Максим Бурбак уточнив, що Регламентний комітет Верховної Ради розглянув подання на п’ятьох народних депутатів і цього тижня розгляне подання на шостого.

"Хочу нагадати, що фракція "Народний фронт" пройшла Майдан. Це фракція, яка три роки тому взяла на себе відповідальність за майбутнє країни, за розбудову європейської України. Одна з головних тез нашої програми: ніхто не повинен ховатися за недоторканністю", - наголосив Максим Бурбак.

"Очікую від правоохоронних органів по боротьбі з корупцією наступних подань на одіозних представників режиму Януковича. І що жоден з керівників антикорупційних органів не буде покривати своїх колег, народних депутатів по таких самих поданнях", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".

Як відомо, серед цих шістьох депутатів є нардеп від НФ – максим Поляков, якого підозрюють у внесенні змін до законодавства щодо видобутку бурштину за хабарі.

Як відомо, серед цих шістьох депутатів є нардеп від НФ – максим Поляков, якого підозрюють у внесенні змін до законодавства щодо видобутку бурштину за хабарі.

Раніше у понеділок фракція БПП виключила із своїх лав депутата Борислава Розенблата, якого також підозрюють і зміні законодавства за хабар.

Також фракція БПП підтримає в залі подання ГПУ на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності

Більше про звинувачення Генеральної прокуратури читайте в статті "Нещасливий гурме. Київські ресторани у справі Розенблата".

Теми: недоторканність Верховна Рада
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