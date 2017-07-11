"Народный фронт" тоже будет снимать неприкосновенность со всех

Фракция "Народный фронт" поддержит представление Генпрокуратуры на всех шестерых депутатов.

Об этом в понедельник вечером после заседания фракции сообщил ее руководитель Максим Бурбак, передает пресс-служба.

"Было принято решение большинством фракции по голосованию за лишение неприкосновенности шести депутатов", - сказал он.

Бурбак уточнил, что Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел представление на пяти народных депутатов и на этой неделе в среду рассмотрит представление на шестого.

"Хочу напомнить, что фракция "Народный фронт" прошла Майдан. Это фракция, которая три года назад взяла на себя ответственность за будущее страны, за развитие европейской Украины. Одна из главных тезисов нашей программы: никто не должен прятаться за неприкосновенностью ", - отметил Бурбак.

"Ожидаю от правоохранительных органов по борьбе с коррупцией следующих представлений на одиозных представителей режима Януковича. И что ни один из руководителей антикоррупционных органов не будет покрывать своих коллег, народных депутатов по таким же представлениям", - резюмировал он.

Как известно, среди этих шестерых депутатов есть нардепы от НФ - Максим Поляков, которого подозревают во внесении изменений в законодательство по добыче янтаря за взятки, и Евгения Дейдея.

Ранее в понедельник фракция БПП исключила из своих рядов депутата Борислава Розенблатта, которого также подозревают и изменении законодательства за взятку.

Также фракция БПП поддержит в зале представление ГПУ на привлечение Розенблатта к уголовной ответственности.

В среду регламентный комитет рассмотрит представление на Михаила Добкина.

Больше по обвинению Генеральной прокуратуры читайте в статье "Несчастный гурмэ. Киевские рестораны в деле Розенблата".