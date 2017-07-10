Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенблата виключили з фракції

Понеділок, 10 липня 2017, 20:56

Фракція БПП виключила зі свого складу народного депутата Борислава Розенблата.

Про це у понеділок журналістам заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Що стосується Борислава Розенблата, ми заслухали його позицію, було жваве обговорення. Після цього було прийнято два важливих рішення. Перше - Борислав Розенблат був виключений з фракції БПП", - зазначив він.

"Друге - фракція підтримає в залі подання ГПУ на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності", - додав Герасимов.

Водночас прес-служба політсили повідомляє, що рішення про виключення фракція БПП ухвалила переважною більшістю голосів, виконуючи прохання самого Розенблата.

Фракція також прийняла рішення надати згоду про зняття  з Розенблата депутатської недоторканності та притягнення депутата до відповідальності.

Фракція також проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності усіх шести народних депутатів, на яких були подання  Генпрокуратури.

Як відомо, 7 липня Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Роман Кравець, УП

Теми: Розенблат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Розенблат
У дворі скандального екснардепа вибухнула граната
Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: