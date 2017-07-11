У Росії невдоволені ідеєю реєстрації для росіян в Україні

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Вівторок, 11 липня 2017, 13:38

Введення в Україні попередньої реєстрації для росіян може вдарити по відносинах із Російською Федерацією.

Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін агентству ТАСС.

"Ми уважно вивчаємо нововведення української влади і ступінь відповідності їх міждержавним домовленостям, які є між двома країнами. Вже після цього будемо дивитися на те, як ми повинні на це реагувати", – сказав він.

"У нас складається враження, що ці кроки можуть повести в невірному напрямку і вдарити по людському виміру наших відносин. Це було б прикро", – заявив Карасін.

Як відомо, 10 липня після засідання Ради національної безпеки і оборони України її секретар Олександр Турчинов заявив, що з 2018 року для всіх іноземців при перетині кордону буде введено біометричний контроль. За його словами, в першу чергу це стосуватиметься громадян Росії.

Турчинов повідомив, що росіянам треба буде попередньо реєструватися он-лайн перед поїздкою до України, надаючи низку даних.

Крім того, росіян, які проживають в Україні, зобов'яжуть реєструватися за місцем перебування.

Теми: Росія РНБО
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