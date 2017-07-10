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РНБО запроваджує реєстр росіян в Україні

Понеділок, 10 липня 2017, 18:16

Для громадян Російської Федерації, які планують в'їхати до України, з наступного року запроваджується механізм попередньої реєстрації.  

Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Створюється відповідна технічна інфраструктура на всіх пунктах перетину державного кордону, яка повинна запрацювати не пізніше ніж початок наступного року. Для громадян РФ буде реалізована електронна система попередньої реєстрації", - сказав він.

"Тобто громадянин РФ, який має бажання прибути на територію України, повинен заздалегідь зареєструватися і надати МЗС необхідні дані, які буде визначати МЗС", - додав Турчинов.

За його словами також вводиться вимога щодо обов’язкової реєстрації громадян Російської Федерації, які знаходяться на території України в місці їх тимчасового перебування.

"А також вводиться необхідність подачі інформації щодо пересування територією України", - сказав він.

Турчинов також розповів, що на кордоні буде здійснюватися пропуск "по біометричних паспортах".

"А також здійснюється зняття біометричних даних (відбитків пальців) для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися російських громадян", - сказав він.

За його словами, для технічого забезпечення цього питання прикордонникам виділяється 300 млн гривень. 

Олександр Шумілін, УП 

     

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОРосіяТурчинов
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