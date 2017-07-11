На Сумщині суд закрив Руський культурний центр

На Сумщині заборонили діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області".

Таке рішення прийняв сумський окружний адмінсуд, про що повідомляється на Facebook-сторінці установи.

Вказується, що позивалося управління СБУ в Сумській області.

"За результатами судового розгляду даної справи позовні вимоги задоволено в повному обсязі, заборонено діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі рішення не набрало законної сили та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції.

Українська правда