На Сумщині суд закрив Руський культурний центр
На Сумщині заборонили діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області".
Таке рішення прийняв сумський окружний адмінсуд, про що повідомляється на Facebook-сторінці установи.
Вказується, що позивалося управління СБУ в Сумській області.
"За результатами судового розгляду даної справи позовні вимоги задоволено в повному обсязі, заборонено діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що наразі рішення не набрало законної сили та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції.
Українська правда
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