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На Сумщині суд закрив Руський культурний центр

Вівторок, 11 липня 2017, 14:29

На Сумщині заборонили діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області".

Таке рішення прийняв сумський окружний адмінсуд, про що повідомляється на Facebook-сторінці установи.

Вказується, що позивалося управління СБУ в Сумській області.

"За результатами судового розгляду даної справи позовні вимоги задоволено в повному обсязі, заборонено діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі рішення не набрало законної сили та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції.

Українська правда

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Теми: РосіяСуми
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