На Сумщине суд закрыл Русский культурный центр
Вторник, 11 июля 2017, 14:29
На Сумщине запретили деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области".
Такое решение принял сумской окружной админсуд, о чем сообщается на Facebook-странице учреждения.
Указывается, что судится решило управления СБУ в Сумской области.
"По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме, запрещена деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.
Украинская правда