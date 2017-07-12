Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві на набережній була стрілянина. Нападника затримали

Середа, 12 липня 2017, 08:30

Поліція затримала людину, яка у вівторок увечері відкрила стрілянину в Києві на Дніпровській набережній.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

"Стрілянина в Києві на Дніпровській набережній: по гарячих слідах затримано нападника ... Стрілянина виникла "на рівному місці" біля цілодобового магазину. Після пострілів нападник спробував сховатися. Моментально спрацювала поліція, молодці!" - сказано в повідомленні.

 

Пізніше видання повідомило подробиці: "Спочатку відбулася словесна перепалка між двома чоловіками, в результаті чого один з них відкрив вогонь з ФОРТ-12, після чого сів у свій автомобіль і спробував сховатися".

"Знайомі потерпілого побачили перестрілку, викликали швидку і поліцію і поїхали на своїй "Ниві" слідом за нападниками. Нападники заїхали на набережну, з якої тільки один виїзд. Пізніше, під'їхала поліція і розшукала тих, хто стріляв", - повідомили журналісти.

"Швидка приїхала через 40 хвилин і госпіталізувала потерпілого з двома проникаючими кулями в живіт", - додає видання.

Теми: Київкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: