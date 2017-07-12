в Киеве на набережной была стрельба. Нападавшего задержали
Полиция задержала человека, который во вторник вечером открыл стрельбу в Киеве на Днепровской набережной.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
"Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападавший… Стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина. После выстрелов нападавший попытался скрыться. Моментально сработала полиция, молодцы!" – сказано в сообщении.
Позднее издание сообщило подробности: "Сначала произошла словесная перепалка между двумя мужчинами, в результате чего один из них открыл огонь из ФОРТ12, после чего сел в свой автомобиль и попытался скрыться".
"Знакомые потерпевшего увидели перестрелку, вызвали скорую и полицию и поехали на своей Ниве вслед за нападавшими. Нападавшие заехали на набережную, из которой только один выезд. Позже, подъехала полиция и разыскала стрелявших", - сообщили журналисты.
"Скорая приехала через 40 минут и госпитализировала пострадавшего с двумя проникающими пулями в живот", - добавляет издание.