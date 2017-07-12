Порошенко просить створити Міністерство ветеранів
Президент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.
Про це він сказав під час робочої поїздки до Сум у середу.
"Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, адже саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", – заявив Порошенко.
За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.
За моїм дорученням по всій державі створюються Центри допомоги учасникам АТО. Ми також маємо створити Міністерство у справах ветеранів pic.twitter.com/VlmoQfLZwz— Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2017
"За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тисяч українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО", – сказав Порошенко.
Порошенко зазначив, що за його дорученням по всій Україні створюють Центри допомоги учасникам АТО. Він відкрив такий у Сумах.
"Сьогодні відкриваємо Центр допомоги учасникам АТО для 6 тисяч учасників бойових дій Сумщини. Центр має якнайшвидше повернути наших ветеранів до нормального життя та надати їм допомогу в реабілітації", – сказав президент.
Також він відкрив у Сумах Козацький хрест.
Цей пам’ятний знак створено на вшанування пам'яті захисників України. Цей символ є копією зображення на окладі Євангелії, подарованого кошовим отаманом Запорізької Січі Петром Калнишевським Пустовійтівській церкві.
Сьогодні ми відкриваємо Козацький хрест борцям за волю України. Він є символом нерозривного зв’язку різних поколінь наших захисників— Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2017
"Інтерфакс-Україна", "Українська правда"