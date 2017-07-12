Порошенко просить створити Міністерство ветеранів

Президент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.

Про це він сказав під час робочої поїздки до Сум у середу.

"Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, адже саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", – заявив Порошенко.

За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.

За моїм дорученням по всій державі створюються Центри допомоги учасникам АТО. Ми також маємо створити Міністерство у справах ветеранів pic.twitter.com/VlmoQfLZwz — Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2017

"За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тисяч українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО", – сказав Порошенко.

Порошенко зазначив, що за його дорученням по всій Україні створюють Центри допомоги учасникам АТО. Він відкрив такий у Сумах.

"Сьогодні відкриваємо Центр допомоги учасникам АТО для 6 тисяч учасників бойових дій Сумщини. Центр має якнайшвидше повернути наших ветеранів до нормального життя та надати їм допомогу в реабілітації", – сказав президент.

Також він відкрив у Сумах Козацький хрест.

Прес-служба президента

Цей пам’ятний знак створено на вшанування пам'яті захисників України. Цей символ є копією зображення на окладі Євангелії, подарованого кошовим отаманом Запорізької Січі Петром Калнишевським Пустовійтівській церкві.

Сьогодні ми відкриваємо Козацький хрест борцям за волю України. Він є символом нерозривного зв’язку різних поколінь наших захисників — Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2017

"Інтерфакс-Україна", "Українська правда"